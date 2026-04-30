Almanacco del 30 aprile | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 30 aprile è una data ricca di eventi e ricorrenze. In questa giornata vengono ricordati compleanni di personaggi noti, oltre a invenzioni che hanno segnato il progresso umano. Si segnalano anche accadimenti storici e curiosità legate a questa data. Tra gli avvenimenti del giorno, si trovano ricorrenze religiose e proverbi popolari, che vengono riproposti ogni anno.

Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi giovedì 30 aprile, 120° giorno del calendario gregoriano. Mancano 245 giorni alla fine dell'anno.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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