Alla Casa di Comunità arriva la telemedicina

Alla Casa di Comunità ’Valli Dolo, Dragone e Secchia’ di Montefiorino sono stati presentati i nuovi spazi dedicati alla telemedicina. L’intervento, realizzato con un investimento di circa 58mila euro finanziato dai fondi del PNRR, ha portato all’allestimento di aree specifiche per l’assistenza a distanza. L’obiettivo è migliorare i servizi sanitari offerti ai cittadini attraverso l’introduzione di tecnologie innovative.

Presentati i nuovi spazi della Casa della Comunità ’Valli Dolo, Dragone e Secchia’ di Montefiorino, frutto di un investimento di quasi 58mila euro coperto da fondi Pnrr. Insieme ai nuovi spazi sono stati presentati anche nuovi servizi di recente attivazione: il Punto Unico di Accesso, con compiti di accoglienza, orientamento e accesso alla rete socio-sanitaria per persone con disabilità o situazioni di fragilità sociale, e gli ambulatori di telemedicina, una delle progettualità previste dal Progetto Salute della Montagna. L’obiettivo è infatti quello di potenziare l’assistenza di prossimità, garantendo sicurezza clinica e appropriatezza, in un territorio caratterizzato da ampie distanze, bassa densità abitativa e popolazione anziana.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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MARIA CATERINA DE MARCO E' LA NUOVA DIRETTRICE SANITARIA DELL'ULSS2 DI TREVISO | 02/04/2026

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