Alex Márquez in difficoltà nella scia di Marc rivela Nadia Padovani di Gresini

Nadia Padovani di Gresini ha riferito che Alex Márquez sta incontrando difficoltà nel mantenere la scia di Marc nella MotoGP. La situazione riguarda le sfide tecniche e di posizionamento durante le gare, che rendono complicato per Márquez trovare un ritmo stabile in questa fase della stagione. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita riguardo ad altre cause o alle strategie adottate.

"> Alex Marquez: Lotta per Trovare la Propria Strada in MotoGP. Secondo Nadia Padovani, team principal di Gresini, Alex Marquez ha iniziato a perdere la sua direzione in squadra cercando di emulare il fratello Marc Marquez, appena approdato nel team. I due fratelli hanno vissuto una stagione difficile insieme, con Alex costantemente sotto pressione per confrontarsi con il talento del fratello. In un primo momento, Alex sembrava aver iniziato a trovare il suo posto nel MotoGP, dopo un periodo turbolento con Honda. Un cambio di squadra in Ducati con Gresini lo aveva rianimato, permettendogli di reggere il confronto in una delle categorie più competitive.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Alex Márquez in difficoltà nella scia di Marc, rivela Nadia Padovani di Gresini. Notizie correlate La scelta astuta di Marc Marquez guadagna il rispetto di Alex Marquez nonostante le difficoltà iniziali.La scelta astuta di Marc Marquez guadagna il rispetto di Alex Marquez nonostante le difficoltà iniziali. Jerez, Marc Márquez in difficoltà: Álex è più veloce del fratello? Cosa sapere Marc Márquez chiude quarto nella sessione di venerdì al circuito di Jerez. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Bastianini scuote il mercato piloti: Presto ci sarà una sorpresa; Marquez rinnova con Ducati ma alle sue condizioni: durata del contratto. Dove andranno Marini, Bastianini e Rins; Enea Bastianini rivela rammarico per il trasferimento in KTM: tornerà in Ducati nel 2027?. Alex Márquez in difficoltà nella scia di Marc, rivela Nadia Padovani di Gresini.Secondo Nadia Padovani, team principal di Gresini, Alex Marquez ha iniziato a perdere la sua direzione in squadra cercando di emulare il fratello Marc Marquez, appena approdato nel team. I due fratell ... napolipiu.com Alex Marquez: La situazione Ducati non ha nulla a che fare con l’infortunio di MarcSecondo Alex Marquez le difficoltà Ducati in questo inizio 2026 sono legate alla forza dell'Aprilia più che alle condizioni fisiche di Marc ... formulapassion.it “Ho tenuto duro per non lasciare a casa 70 famiglie” Nadia Padovani racconta la sua sfida alla guida della Gresini Racing dopo la morte di suo marito Fausto - facebook.com facebook