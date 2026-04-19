Nazionale Allegri chiarisce ogni dubbio | adesso tocca a Conte

Dopo la vittoria del suo Milan contro l’Hellas, Massimiliano Allegri ha commentato il suo futuro in un intervento pubblico. L’allenatore ha ribadito che, al momento, si concentra sulla squadra e sui prossimi impegni, senza fornire dettagli sui piani a lungo termine. La sua dichiarazione arriva in un momento di attenzione sul possibile passaggio di consegne a un altro allenatore in vista della prossima stagione.

Massimiliano Allegri, a seguito della vittoria del suo Milan contro l’Hellas, ha parlato del suo futuro. Il tecnico toscano ha deciso di chiudere la porta alla nazionale italiana. Solo il Milan occupa i suoi pensieri dopo il successo in quel di Verona. Stessa cosa vorrebbero sentirsi dire i tifosi del Napoli da Antonio Conte, ma per il tecnico salentino i dubbi non fanno che aumentare. Allegri e la Nazionale: “Unico pensiero è il Milan”. L’allenatore rossonero ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della vittoria per 1-0 contro l’Hellas Verona. Le voci che lo davano vicino alla panchina azzurra si infrangono contro una dichiarazione netta: “Nessuna telefonata, unico pensiero è il Milan, abbiamo iniziato un percorso insieme e lo continueremo”.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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