Nazionale Allegri chiarisce ogni dubbio | adesso tocca a Conte

Da spazionapoli.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vittoria del suo Milan contro l’Hellas, Massimiliano Allegri ha commentato il suo futuro in un intervento pubblico. L’allenatore ha ribadito che, al momento, si concentra sulla squadra e sui prossimi impegni, senza fornire dettagli sui piani a lungo termine. La sua dichiarazione arriva in un momento di attenzione sul possibile passaggio di consegne a un altro allenatore in vista della prossima stagione.

Massimiliano Allegri, a seguito della vittoria del suo Milan contro l’Hellas, ha parlato del suo futuro. Il tecnico toscano ha deciso di chiudere la porta alla nazionale italiana. Solo il Milan occupa i suoi pensieri dopo il successo in quel di Verona. Stessa cosa vorrebbero sentirsi dire i tifosi del Napoli da Antonio Conte, ma per il tecnico salentino i dubbi non fanno che aumentare. Allegri e la Nazionale: “Unico pensiero è il Milan”. L’allenatore rossonero ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della vittoria per 1-0 contro l’Hellas Verona. Le voci che lo davano vicino alla panchina azzurra si infrangono contro una dichiarazione netta: “Nessuna telefonata, unico pensiero è il Milan, abbiamo iniziato un percorso insieme e lo continueremo”.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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