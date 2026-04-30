Alcol più di 8 milioni di italiani a rischio | consumo diffuso e sempre più precoce

In Italia, il consumo di alcol coinvolge più di 36 milioni di persone, ma oltre 8 milioni di queste lo fanno in modo rischioso. Il fenomeno si presenta come diffuso e in crescita, con un'età di inizio spesso precoce. I dati evidenziano come l'uso di bevande alcoliche sia radicato nella vita quotidiana di molti italiani, rendendo il problema particolarmente diffuso e articolato.

Gli 8,2 milioni a rischio: il nodo sanitario Dentro questo quadro apparentemente ordinario, ma che tale non è, si inserisce però una quota rilevante di popolazione che beve in modo pericoloso. Sono circa 8,2 milioni gli italiani classificati come consumatori a rischio nel 2024, di cui circa 1,2 milioni tra gli 11 e i 24 anni e 580mila minorenni. Si tratta di persone che superano le soglie considerate sicure o che adottano modalità di consumo dannose, come l’assunzione abituale eccedentaria o il cosiddetto binge drinking. La dimensione del fenomeno rende l’alcol una vera questione di sanità pubblica, con implicazioni che vanno ben oltre la dipendenza e includono malattie croniche, incidenti e costi sociali e umani altissimi.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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