Alatri orrore sui gatti | uccisioni e scenari rituali Scatta la denuncia di LNDC

A Alatri sono stati segnalati diversi episodi di crudeltà nei confronti di gatti, con alcuni animali trovati uccisi e disposti in posizioni che richiamano scenari rituali. La situazione ha portato alla denuncia di un’associazione animalista, che ha evidenziato la gravità delle azioni e chiesto interventi immediati. La comunità locale si è mostrata sconvolta di fronte a quanto accaduto, mentre le autorità stanno avviando le indagini per identificare i responsabili.