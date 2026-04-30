Alatri orrore sui gatti | uccisioni e scenari rituali Scatta la denuncia di LNDC
A Alatri sono stati segnalati diversi episodi di crudeltà nei confronti di gatti, con alcuni animali trovati uccisi e disposti in posizioni che richiamano scenari rituali. La situazione ha portato alla denuncia di un’associazione animalista, che ha evidenziato la gravità delle azioni e chiesto interventi immediati. La comunità locale si è mostrata sconvolta di fronte a quanto accaduto, mentre le autorità stanno avviando le indagini per identificare i responsabili.
Cresce la preoccupazione ad Alatri, dove nei giorni scorsi sono emersi episodi di estrema crudeltà ai danni di alcuni gatti, uccisi e poi disposti in scenari che fanno pensare a veri e propri rituali. Sulla vicenda interviene con fermezza LNDC Animal Protection, che ha presentato denuncia alle.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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“Cosa gli faceva!”. Orrore puro sui gatti, lo hanno preso: insospettabileIl crepuscolo, un tempo momento di quiete e riposo, era diventato per molte creature della strada l’inizio di un incubo senza fine.
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