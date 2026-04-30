Al Teatro AncheCinema arriva Flacco’s Void Party una serata danzante analcolica

Il Teatro AncheCinema di Bari ospiterà giovedì 30 aprile 2026, a partire dalle 22:00, “Flacco’s Void Party”, una serata danzante senza alcol. L’evento è stato ideato e organizzato dagli studenti del Liceo Classico Quinto Orazio Flacco. La serata prevede musica e balli in un ambiente aperto a tutti, con l’obiettivo di proporre un’esperienza di divertimento alternativa. L’ingresso è aperto al pubblico e gratuito.

Una nuova idea di divertimento prende forma nel cuore della città. Giovedì 30 aprile 2026 a partire dalle ore 22:00, il Teatro AncheCinema di Bari ospiterà “Flacco’s Void Party”, una serata danzante analcolica ideata e organizzata dai rappresentanti del Liceo Classico Quinto Orazio Flacco, in.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Antonio Ornano al Teatro Persio Flacco di Volterracon Antonio Ornanoautori: Antonio Ornano, Matteo Monforte, Simone Repetto e Carlo Turatiregia: Alessandro Nidiproduzione: Epoché ArtEventiIn un’epoca... 'Uno, nessuno e centomila' al Teatro Persio Flacco di Volterra????????????,????????,??????????????????????????????????????????????????,?????????????????,?????????????,?????????????????,???????????????????????????... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Bari, quando il teatro diventa una discoteca: al Teatro AncheCinema la festa senza alcol; Sapienza, il teatro Ateneo diventa anche cinema: 160 posti, incontri con produttoti e registi. Lunedì 27 l'inaugurazione con il docufilm su Regeni; Weekend del 25 Aprile a Bari: eventi, concerti, mostre e gite fuori porta da non perdere; IO VERGINE, TU PESCI? di e con Giuseppe Sorgi | 24 aprile | Teatro AncheCinema di Bari + 25 aprile | Teatro Comunale Luciani di Acquaviva delle Fonti. | Omaggio a Nino Rota, “il musicista di Federico Fellini" | spettacolo musicale di e con il M°Mario Margiotta, prodotto da AncheCinema mercoledì | ore 21:00 Cinema Teatro Paolo Grassi Cisternino FelliniRota è uno spettac - facebook.com facebook