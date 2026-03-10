Antonio Ornano al Teatro Persio Flacco di Volterra

Antonio Ornano si esibisce al Teatro Persio Flacco di Volterra in uno spettacolo che raccoglie le sue battute e riflessioni. Lo spettacolo è scritto da Ornano insieme a Matteo Monforte, Simone Repetto e Carlo Turati, e diretto da Alessandro Nidi. L’evento si svolge in un momento in cui molte persone cercano di mostrare gratitudine per i propri successi e momenti positivi.

con Antonio Ornanoautori: Antonio Ornano, Matteo Monforte, Simone Repetto e Carlo Turatiregia: Alessandro Nidiproduzione: Epoché ArtEventiIn un’epoca di “ricette per la felicità” in cui tutti pare facciano a gara nel mostrare quanto siano grati alla vita per i doni ricevuti, in cui bisogna essere fautori della propria esistenza, in cui tutto dipende semplicemente da noi e dalla nostra predisposizione a connetterci con l’energia vibrazionale dell’universo, c’è chi magari resta un po’perplesso.La sensazione è che siamo talmente impegnati a cercare di diventare quello che il mondo vorrebbe che fossimo che abbiamo dimenticato quello che siamo. E... 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Articoli correlati

'Uno, nessuno e centomila' al Teatro Persio Flacco di Volterra????????????,????????,??????????????????????????????????????????????????,?????????????????,?????????????,?????????????????,???????????????????????????...

Leggi anche: "(In)grato" con Antonio Ornano al Cinema Teatro Astra

Tutti gli aggiornamenti su Antonio Ornano

Temi più discussi: (In)grato con Antonio Ornano al Cinema Teatro Astra il 6 e 7 marzo 2026; Antonio Ornano, all'Astra appuntamento con il professore più polemico di Zelig; Cosa fare a Verona e provincia nel weekend: eventi del 7 e 8 marzo 2026; Lo show Osteria Giacobazzi sbarca anche in tv con tre puntate di comicità e improvvisazione.

(In)grato con Antonio Ornano al Cinema Teatro AstraIl professore più polemico di Zelig sbarca al Cinema Teatro Astra con la prima veronese di (In)grato. Sul palcoscenico lupatotino venerdì 6 marzo (data sold out da tempo) e sabato 7 marzo, sempre alle ... veronasera.it

Al Teatro Michelangelo il ’caucasico irrisolto’ di Antonio OrnanoDomani sera, Antonio Ornano si esibirà a Modena con il suo nuovo monologo Maschio caucasico irrisolto, in cui racconta la vita di un uomo cinico e con scarsa autostima. Domani alle 21 l’esilarante ... ilrestodelcarlino.it

Antonio Ornano. . MULTITASKING (parte 2) - facebook.com facebook