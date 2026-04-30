Al MystFest ‘Tutta la verità’ | Cattolica è la regina del giallo

Dal 6 al 12 luglio, Cattolica ospiterà l’edizione 2026 del MystFest, un festival dedicato ai romanzi gialli e ai misteri. La manifestazione torna a essere un punto di riferimento per gli appassionati del genere, con eventi e incontri dedicati agli autori e alle nuove tendenze del giallo. La città si prepara ad accogliere visitatori e scrittori provenienti da diverse regioni, confermando la sua presenza come capitale del mistero.

Il giallo si rinnova. Dal 6 al 12 luglio, Cattolica torna capitale del mistero con il MystFest 2026, un’edizione che promette di scuotere le fondamenta del genere. La kermesse affida quest’anno la direzione artistica ad Alessandro Garramone, giornalista e autore televisivo, affiancato dal regista e produttore Sergio Canneto alla direzione organizzativa. Il tema scelto, Tutta la verità (o almeno quella che ci serve), è una dichiarazione d’intenti: un’indagine a 360 gradi sul concetto di ‘vero’, esplorando il confine sempre più labile tra realtà, inchieste, fake news e finzione narrativa. A spiegarne il senso profondo è lo stesso Garramone....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Al MystFest ‘Tutta la verità’: Cattolica è la regina del giallo Notizie correlate Leggi anche: La Regina cuore pulsante del vino regionale con Wein Tour Cattolica Lobotka alla Juve, bianconeri realmente interessati al centrocampista del Napoli? Tutta la verità su questa trattativaLobotka alla Juve, bianconeri realmente interessati al centrocampista del Napoli? Tutta la verità su questa trattativa Openda Juve, l’attaccante... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Al MystFest ‘Tutta la verità’: Cattolica è la regina del giallo; Cattolica. Mystfest 2026: dal 6 al 12 luglio; Cattolica, al MystFest nuova direzione, nuove date e un festival sempre più contemporaneo. Cattolica. Mystfest 2026: dal 6 al 12 luglioCattolica. Mystfest 2026: dal 6 al 12 luglio. Il MystFest riparte da Tutta la verità: nuova direzione, nuove date ... lapiazzarimini.it MystFest 2023 | 50° Gran Giallo città di Cattolica - facebook.com facebook