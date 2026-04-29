Nella puntata del 29 aprile 2026 di Affari Tuoi, il gioco ha visto protagonista Fedra, proveniente dalla Calabria, mentre Stefano De Martino conduceva l’episodio. Durante la trasmissione, Herbert ha commentato con toni severi, definendo alcune situazioni come una vera e propria vergogna. La partita si è svolta con un avvio equilibrato, mantenendo alta la tensione tra i partecipanti e il pubblico presente in studio.

La partita è stata davvero in bilico, dopo un inizio equilibrato: nella puntata del 29 aprile 2026 di Affari Tuoi abbiamo visto Fedra dalla Calabria come protagonista del game show condotto da Stefano De Martino. Per il resto, il solito caos: l’invenzione di Herbert, le battute e – a sorpresa -persino la sigla di C’è Posta per Te. Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata del 29 aprile 2026. In studio per giocare nella puntata del 29 aprile 2026, Fedra è con il fratello Luigi: il primo pacco scelto è il 4, e ha rifiutato spesso il cambio proposto dal Dottore. L’invenzione di Herbert Ballerina proposta per la serata – a suo dire, si è superato – è il fazzolettino infinito.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, c’è posta per Stefano De Martino. Herbert spietato: “È una vergogna”

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