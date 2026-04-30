Addio solitudine | il piccolo Senape trova finalmente casa

Un gattino di nome Senape, nato il 12 dicembre, ha trovato una famiglia dopo essere stato ospite dell'Enpa di Torino. L’associazione ha precisato che l’adozione comporta alcune misure di sicurezza, come l’installazione di reti sui balconi. Senape ora lascia il rifugio e si prepara a vivere una nuova vita in un ambiente domestico. La notizia ha suscitato entusiasmo tra chi si occupa di animali e adottanti.

? Cosa sapere Il gattino Senape, nato il 12 dicembre, è stato adottato presso l'Enpa di Torino.. L'affidamento richiede per tutti gli ospiti la messa in sicurezza dei balconi con reti.. Il piccolo Senape, un gattino maschio nato il 12 dicembre dello scorso anno, ha trovato una nuova casa dopo essere stato salvato insieme alla madre e ai suoi fratellini tramite un sequestro che lo ha portato all’Enpa di Torino. La vicenda del piccolo felino si è snodata tra le mura della struttura di via Germagnano 8, dove la sua presenza era stata segnalata per un affidamento giudiziario rivolto a chi avesse presentato domanda. Per garantire la sua incolumità, era stata posta una condizione fondamentale: l’accoglienza in ambienti dotati di balconi messi in sicurezza con reti al soffitto o sistemi antisalto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio solitudine: il piccolo Senape trova finalmente casa Notizie correlate Addio tra lacrime: il cane Archie trova finalmente una famigliaSydney Ferbrache e il cane Archie si sono salutati emotivamente dopo mesi di convivenza, segnando il passaggio dell’animale verso la sua famiglia... “Addio piccolo”. È morto il piccolo Domenico: l’annuncio devastanteÈ morto il bambino ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore eseguito lo scorso 23 dicembre.