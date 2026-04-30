Accertamenti IMU Napoli Obiettivo Valore la Consulta dichiara inammissibili non fondate le questioni di legittimità costituzionale

Il 18 giugno 2025, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale riguardo all’articolo che riguarda gli accertamenti IMU. La Corte Costituzionale ha recentemente dichiarato inammissibili o non fondate queste questioni, chiudendo così il contenzioso relativo alla normativa fiscale locale. La decisione riguarda le contestazioni sollevate in merito ai criteri di valutazione e applicazione dell’imposta municipale unica.