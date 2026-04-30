Accertamenti IMU Napoli Obiettivo Valore la Consulta dichiara inammissibili non fondate le questioni di legittimità costituzionale
Il 18 giugno 2025, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale riguardo all’articolo che riguarda gli accertamenti IMU. La Corte Costituzionale ha recentemente dichiarato inammissibili o non fondate queste questioni, chiudendo così il contenzioso relativo alla normativa fiscale locale. La decisione riguarda le contestazioni sollevate in merito ai criteri di valutazione e applicazione dell’imposta municipale unica.
Poco meno di un anno fa, il 18 giugno 2025, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale in ordine all’art. 3, comma 14-septies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Notizie correlate
Multe a Napoli, la Consulta decide sulla legittimità di Obiettivo Valore. C’è un piano B con MunicipiaLa Corte Costituzionale decide sulla legittimità di Napoli Obiettivo Valore come agente riscossore.
Cittadinanza, la Consulta promuove il decreto Tajani. Bocciate le questioni di legittimità sollevate sulle nuove normeLa Consulta ha respinto le questioni di legittimità costituzionale relative al decreto-legge 36/2025 in materia di cittadinanza.
Contenuti utili per approfondire
Accertamenti IMU Napoli Obiettivo Valore, la Consulta dichiara inammissibili/non fondate le questioni di legittimità costituzionalePoco meno di un anno fa, il 18 giugno 2025, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale in ordine all’art. 3, comma 14-septies, d ... napolitoday.it
Riscossione dei tributi, ok della Corte costituzionale al Comune: salva Napoli Obiettivo ValoreLa norma per Nov non è illegittima. Alla società privata si contestava la mancanza di requisito della iscrizione all'albo dei riscossori ... napoli.repubblica.it