Cittadinanza la Consulta promuove il decreto Tajani Bocciate le questioni di legittimità sollevate sulle nuove norme

La Corte costituzionale ha deciso di respingere le questioni di legittimità sollevate sulle norme introdotte dal decreto-legge 362025 riguardanti la cittadinanza. Le contestazioni riguardavano alcuni aspetti delle nuove disposizioni normative, ma la Corte ha confermato la loro validità senza ulteriori approfondimenti o sospensioni. La decisione riguarda la legittimità delle norme approvate dal Parlamento in materia di cittadinanza.

La Consulta ha respinto le questioni di legittimità costituzionale relative al decreto-legge 362025 in materia di cittadinanza. I giudici hanno ritenuto « in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Torino, aventi ad oggetto l’articolo 1 del decreto-legge numero 36 del 2025, convertito nella legge numero 74 del 2025, recante ‘Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza’». La questione riguardava, in particolare, i criteri più stringenti con cui ottenere la cittadinanza italiana per discendenza, stabiliti dal governo Meloni. Ieri si è tenuta l’udienza pubblica. Cosa è cambiato con il decreto Tajani. 🔗 Leggi su Open.online

