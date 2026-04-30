A Treviso sedute di chemio e degenza per i pazienti con il propio animale domestico negli ospedali pubblici

A Treviso, l'Ulss 2 ha introdotto la possibilità di portare gli animali domestici durante le sedute di chemio e i periodi di degenza negli ospedali pubblici. Questa novità riguarda i pazienti che devono sottoporsi a terapie oncologiche o che sono ricoverati, consentendo loro di condividere il tempo con i propri animali durante le cure e le degenze. La decisione amplia le misure già in atto per gli Interventi Assistiti con Animali.

L’Ulss 2 di Treviso allarga l'offerta per i pazienti rispetto agli Interventi Assistiti con Animali. Ora chi affronta un percorso di chemioterapia o deve essere ricoverato può stare con il proprio animale domestico.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate L’odissea di trovare casa con un animale domestico: a Londra il “Renters’ Rights Act” sostiene le persone con cani e gattiIn Inghilterra è stato promulgata una legge che sostiene le persone alla ricerca di una casa in affitto che hanno animali a seguito. Sanità, nuove tecnologie negli ospedali di Fano e Pesaro: ecco le novità per i pazientiFano (Pesaro e Urbino), giovedì 2 aprile 2026 – Due nuove tecnologie entrano negli ospedali della provincia, e questa volta la notizia non è tanto la... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: A Treviso sedute di chemio e degenza per i pazienti con il propio animale domestico negli ospedali pubblici; La chemio con il cane accanto, al via piano di umanizzazione cure a Treviso; Chemio con il cane accanto, al via il piano per umanizzare le cure a Treviso; Chemio con il cane accanto, al via il piano per umanizzare le cure a Treviso. A Treviso sedute di chemio e degenza per i pazienti con il propio animale domestico negli ospedali pubbliciAffrontare un percorso di cura attraverso le sedute di chemioterapia o in casi di degenza in ospedale pubblico con il proprio cane accanto. E' ora possibile a Treviso, grazie al percorso di ... fanpage.it La chemio con il cane accanto, al via piano di umanizzazione cure a TrevisoDegenza in ospedale con il cane accanto e anche nelle sedute di chemioterapia. E' la nuova possibilità introdotta dall'azienda sanitaria Ulss 2 di Treviso attraverso un piano che rende strutturato un ... ansa.it la tribuna di Treviso. . VIDEO | A Treviso i rappresentanti dell’opposizione organizzano una conferenza stampa durante il consiglio comunale sull’emergenza migranti. In aula nervosismo e liti, poi l’invito a uscire dall’aula. - facebook.com facebook