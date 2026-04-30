ASA petizione pubblica per dire no alla vendita del Teatro delle Vittorie
L’A.S.A., il sindacato che rappresenta gli operatori del settore audiovisivo, ha avviato una petizione pubblica contro la vendita del Teatro delle Vittorie. La richiesta mira a raccogliere firme per impedire la cessione dell’edificio, che si trova a Roma. La decisione di promuovere questa iniziativa arriva dopo l’annuncio di un’operazione di vendita, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche o sui soggetti coinvolti.
Nicola De Toma ROMA – L’A.S.A. – Autonomo Sindacato Audiovisivi annuncia il lancio di una petizione pubblica per dire no alla vendita del Teatro delle Vittorie e promuovere un progetto concreto di rilancio culturale, produttivo e formativo di uno dei luoghi più simbolici della storia televisiva italiana. Il Teatro delle Vittorie non è un semplice immobile, ma un luogo che rappresenta una parte fondamentale della memoria collettiva del Paese. Inserito nella storica “cittadella della TV” nel quartiere Prati delle Vittorie, ha contribuito a costruire l’identità culturale italiana attraverso decenni di produzione televisiva. Oggi questo spazio rischia di essere alienato o snaturato, perdendo definitivamente la sua funzione pubblica e culturale.🔗 Leggi su Lopinionista.it
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