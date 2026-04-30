A piedi fino ad Assisi coi messaggi dei fedeli

Un pellegrinaggio a piedi fino ad Assisi si prepara con attenzione, con lo zaino, le scarpe da trekking e il marsupio del servizio postale di San Francesco pronti per il viaggio. I fedeli hanno scritto messaggi che saranno portati durante il percorso, mentre si organizzano per attraversare i sentieri in cammino verso la città. La partenza è prevista con l’obiettivo di raggiungere la meta in giornata.

Lo zaino è pronto, al pari delle scarpe da trekking e del marsupio del San Francis Postal Service, una piccola borsa realizzata a mano in unico esemplare contraddistinta dal tau, ovvero il sigillo della spiritualità francescana, e deputata a raccogliere le preghiere che per 10 giorni e 300 chilometri accompagneranno silenziosamente il cammino di Cristiano Castellini: 57 anni, forlivese d’origine e terrasolano di residenza dopo una lunga parentesi castrocarese, Castellini partirà domattina alle 6 da Montepaolo alla volta di Assisi. Il suo pellegrinaggio si svilupperà lungo le orme di San Francesco, in occasione degli 800 anni dalla morte del patrono d’Italia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A piedi fino ad Assisi coi messaggi dei fedeli Notizie correlate Leggi anche: Terni, i fedeli della parrocchia di San Giuseppe lavoratore in pellegrinaggio ad Assisi: la giornata Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: A piedi fino ad Assisi coi messaggi dei fedeli; Pedalando per l’amicizia; Prosegue il Festival dei Cammini di Francesco: nuove tappe ad Assisi e in Valtiberina; Ad Assisi l’opera di Michelangelo Pistoletto tra arte e spiritualità. A piedi fino ad Assisi coi messaggi dei fedeliParte il nuovo pellegrinaggio di Cristiano Castellini: da Castrocaro alla basilica di San Francesco. E con sé avrà 75 biglietti di devoti ... ilrestodelcarlino.it Buona serata dalla Porziuncola! Papa Leone XIV in visita ad Assisi si è raccolto in preghiera alla Porziuncola: la chiesa più piccola al mondo, ma tra le più grandi per significato spirituale. Si trova all’interno della maestosa Basilica di Santa Maria degli Angeli, - facebook.com facebook «Sul carcere la direzione è sbagliata e gli ultimi provvedimenti penalizzano i detenuti» Don Grimaldi, ispettore generale dei 230 cappellani degli istituti penitenziari, riflette sulle criticità del sistema al centro del convegno al via oggi ad Assisi Giorgio Paolucci x.com