A Napoli si presenta la storia del voto alle donne, un percorso che ha portato alla conquista del diritto di partecipare alle elezioni, partendo dalle prime battaglie delle suffragette fino alla nascita della Repubblica. Il libro di Mario Avagliano e Marco Palmieri ripercorre questa vicenda, evidenziando come sia stata una delle tappe fondamentali della storia civile italiana. La narrazione si concentra sugli eventi che hanno segnato questa lunga lotta.

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© Lifeandnews.it - A Napoli la storia del voto alle donne: una conquista che ha cambiato la democrazia

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