Domenica 19 aprile e 10 maggio alle 11 si svolgeranno due visite guidate dedicate alla mostra dedicata a Clara Maffei. L'evento si svolge in un contesto espositivo che ripercorre la vita e l'opera di questa figura nota per il suo ruolo nel mondo culturale. Le visite offriranno l'opportunità di approfondire aspetti della sua storia e il suo contributo. La partecipazione è aperta a chi desidera conoscere meglio questa personalità.

Articolo. Domenica 19 aprile e domenica 10 maggio, alle 11, si terranno due visite guidate alla mostra ospitata dalla Biblioteca Angelo Mai, a cura del Comitato Clara Maffei Fino al 24 maggio, tra Bergamo e Milano, si disegna un percorso diffuso dedicato a «Clara Maffei. La libertà e la forza gentile di una donna del Risorgimento» che invita a ripensare il Risorgimento non a partire dai suoi momenti più fragorosi, ma da quegli spazi intermedi e spesso invisibili in cui le idee nascono, si trasformano e diventano condivise. Nel pieno dell’Ottocento, mentre la storia ufficiale si scriveva tra battaglie e proclami, «Chiarina» (Bergamo 1814 -...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Clara Maffei, una «forza gentile» che ha cambiato la storia

Cultura e forza gentile. La vita di Clara Maffei ’diva’ del Risorgimentodi Anna Mangiarotti Il suo salotto fu per mezzo secolo il crocevia intellettuale e politico della Milano romantica e patriottica, cenacolo di...

Clara Maffei: il salotto che ha unito l’ItaliaGià nella serata di giovedì 12 marzo, l’atrio Scamozziano della Biblioteca Angelo Mai a Bergamo ha accolto l’inaugurazione di una mostra dedicata...