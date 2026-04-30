‘A European Prayer’ concerto che propone un itinerario spirituale e musicale in Europa

Domenica 3 maggio alle 18, nella chiesa parrocchiale di Sant’Agostino a Terre del Reno, si terrà il concerto intitolato ‘A European Prayer’. L’evento fa parte della rassegna Ferrara Organistica 2026, organizzata dal Conservatorio ‘Frescobaldi’ di Ferrara in collaborazione con la Parrocchia di Sant’Agostino e il Comune di Terre. Il concerto proporrà un percorso musicale e spirituale attraverso diverse tradizioni europee.

Domenica 3 maggio, alle 18, la chiesa parrocchiale di Sant’Agostino a Terre del Reno ospita ‘A European Prayer’, concerto inserito nella rassegna Ferrara Organistica 2026, promosso dal Conservatorio ‘Frescobaldi’ di Ferrara in collaborazione con la Parrocchia di Sant'Agostino e il Comune di Terre.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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