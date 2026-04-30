730 da oggi disponibile per tutti la dichiarazione precompilata 2026

Da oggi, giovedì 30 aprile, tutti i contribuenti italiani possono accedere alla dichiarazione precompilata 2026 tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate. La disponibilità riguarda la versione già predisposta con i dati fiscali inseriti, pronta per essere inviata. La piattaforma permette di consultare e modificare i dati prima di inviare il modello, che rimane accessibile fino alla scadenza prevista.

(Adnkronos) – Tempo di 730. Dal pomeriggio di oggi, giovedì 30 aprile, sarà disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate la dichiarazione precompilata 2026 "per tutti i contribuenti italiani". A precisarlo è stato l'ente in una nota, "in riferimento ad alcuni articoli di stampa tratti da comunicazioni istituzionali di un sindacato e di un centro di assistenza fiscale". "Alcuni sostituti di imposta (datori di lavoro o enti pensionistici) nelle scorse settimane hanno rilevato delle anomalie nelle certificazioni uniche da loro predisposte e hanno immediatamente provveduto alla correzione e alla ritrasmissione delle stesse'', si spiega.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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