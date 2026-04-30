1 Maggio Mattarella i morti sul lavoro un tributo inaccettabile

Il 1° maggio il Presidente della Repubblica ha partecipato a un evento presso uno stabilimento industriale in Toscana, dichiarando che le morti sul lavoro rappresentano una piaga che non si sta ancora rimarginando. Ha definito inaccettabile il tributo di vite umane che si registra ancora oggi nei luoghi di lavoro e ha invitato a rafforzare le misure di sicurezza per prevenire ulteriori tragedie.

AGI - Una "piaga che non accenna a sanarsi", un "tributo inaccettabile". Il Presidente della Repubblica lancia dallo stabilimento Piaggio di Pontedera il suo richiamo per garantire maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro, dove sono ancora troppe le persone a perdere la vita. "La sicurezza sul lavoro resta un impegno che non consente rinunce o distinguo", sottolinea il Capo dello Stato nel giorno che precede il Primo Maggio. Una scelta, quella dello stabilimento in provincia di Pisa, che non appare casuale. La Piaggio, dopo la riconversione da industria bellica a industria civile, compie proprio quest'anno ottanta anni (la produzione iniziò il 23 aprile 1946), tanti quanti quelli della Costituzione.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - 1 Maggio. Mattarella "i morti sul lavoro un tributo inaccettabile" Notizie correlate Primo Maggio, Mattarella: “Morti sul lavoro tributo inaccettabile, Paese vive di coesione sociale”Sceglie lo stabilimento Piaggio di Pontedera Sergio Mattarella per aprire le celebrazioni della Festa del Lavoro 2026, proseguendo il cammino... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: 1° Maggio, Mattarella: La sicurezza sul lavoro resta un impegno, un dovere che non consente rinunce o distinguo; Primo maggio, Mattarella: La piena occupazione fu l'obiettivo dei Padri costituenti; 1 Maggio. Mattarella i morti sul lavoro un tributo inaccettabile; Il Ministro Calderone a Pontedera con il Presidente Mattarella per le celebrazioni del Primo Maggio. Mattarella per il 1° Maggio:sicurezza sul lavoro priorità non rinviabileccanto alla dimensione economica, Mattarella ha posto con forza l’attenzione sul tema della sicurezza sul lavoro, definendolo un impegno imprescindibile. Le cronache quotidiane, purtroppo, continuano ... lasiritide.it 1 maggio, cortei in tutta Italia. Meloni: Risorse a chi rispetta i lavoratori. DIRETTALeggi su Sky TG24 l'articolo Primo maggio, cortei e manifestazioni in tutta Italia: la Festa del Lavoro in diretta ... tg24.sky.it All'1.53 di oggi, venerdì 1 maggio 2026, un'automobile e uno scooter si sono scontrati. Nell'impatto, due ragazzi sono rimasti gravemente feriti - facebook.com facebook