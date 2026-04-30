Il Primo maggio, festa riconosciuta come giorno di riposo per molti italiani, vede comunque alcune attività commerciali aperte, tra cui diversi supermercati. In questa giornata, alcuni punti vendita rimangono operativi, consentendo ai clienti di svolgere acquisti di generi alimentari, mentre altri invece sono chiusi. La lista delle aperture e delle chiusure varia a seconda delle regioni e delle catene, creando così un quadro diversificato per i consumatori.

Se è vero che la Festa del Lavoro è uno dei pochi giorni dell’anno, per eccellenza, di riposo per milioni di italiani, alcune attività commerciali tra cui i supermercati danno comunque ai cittadini la possibilità di acquistare i generi alimentari desiderati. La lista dei supermercati aperti. In rigoroso ordine alfabetico, gli Aldi vedranno alcune aperture con orari festivi (7.3021) ma molti altri rimarranno chiusi per l’intero giorno festivo. Per quanto riguarda i Carrefour alcuni rimarranno aperti seguendo il classico orario festivo (9-21) ma potranno esserci importanti variazioni tra le varie province italiane. Molti punti vendita Conad rimarranno aperti specialmente la mattina con orario 8-13 mentre altri ancora osserveranno un orario continuato festivo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - 1° Maggio: l’elenco dei supermercati aperti (e quelli chiusi)

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