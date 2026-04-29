Le elezioni amministrative si svolgeranno nei quattro comuni della provincia tra domenica 24 e lunedì 25 maggio. I cittadini sono chiamati alle urne per esprimere la loro preferenza, con orari di apertura dei seggi che variano da comune a comune. Per votare è necessario presentarsi con un documento di identità valido e la tessera elettorale, che deve essere timbrata dal seggio. Sono anche disponibili specifiche istruzioni per eventuali persone con disabilità o che richiedono assistenza.

? Cosa sapere Elezioni amministrative nei quattro comuni provinciali tra domenica 24 e lunedì 25 maggio.. Il voto determinerà la nuova gestione dei servizi locali e del consiglio comunale.. Tra domenica 24 maggio e lunedì 25 maggio i cittadini di quattro comuni della provincia si recheranno ai seggi dalle ore 7 per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il Consiglio comunale. Il clima nei borghi è già palpabile, mentre le famiglie si preparano a decidere il futuro amministrativo locale. Le operazioni elettorali vedranno l’apertura dei seggi alle 7 del mattino di domenica 24 maggio, con una chiusura prevista per le ore 23 dello stesso giorno. non riuscirà a presentarsi nella prima giornata, la consultazione proseguirà lunedì 25 maggio, con le urne che rimarranno aperte dalle 7 fino alle ore 15.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Voto nei comuni: orari, documenti e tutto per non sbagliare al seggio

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