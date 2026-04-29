Nel terzo episodio di Euphoria 3, l'attenzione si concentra sul matrimonio tra Nate e Cassie, con scene che mostrano tensioni, bugie e volti arrabbiati. Tra i momenti salienti, spicca il trucco sposa di Cassie, caratterizzato da un look intenso e romantico. La puntata presenta anche le vicende di Rue, interpretata da Zendaya, e gli abiti da sogno indossati dai protagonisti in un contesto ricco di emozioni e colpi di scena.

Il terzo episodio di Euphoria 3 era uno tra i più attesi. Non solo per le nuove avventure di Rue (Zendaya), ma soprattutto per l’attesissimo matrimonio tra Nate (Jacob Elordi) e Cassie (Sydney Sweeney): tensione, bugie, ex arrabbiate, abiti da sogno. E, ovviamente, beauty look che hanno saputo catturare la nostra attenzione. Il trucco sposa di Cassie è stato uno dei più cercati online – e questo non ci sorprende affatto. Un trucco effortless, ma studiato nei minimi dettagli dalla make-up artist Doniella Davy per amplificare l’intensità emotiva della scena. Non faremo spoiler sulla puntata, ma vogliamo raccontarvi tutti i dettagli del bridal make-up più cercato online.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Volete un trucco sposa glam? Il bridal make-up intenso e romantico di Cassie in Euphoria 3 è la giusta ispirazione

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