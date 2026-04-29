viva gli sposi

Circa trecento coppie si sono unite in matrimonio durante un rito collettivo vicino all’ospedale Al Aqsa di Deir al Balah, nel centro della Striscia di Gaza. L’evento si è svolto in un’area all’aperto, con le coppie che hanno scambiato le promesse di fronte ai presenti. La cerimonia ha avuto luogo in un momento di attenzione particolare nella regione, senza ulteriori dettagli su eventuali partecipanti o organizzatori.

Circa trecento coppie si sposano in un rito collettivo vicino all’ospedale Al Aqsa di Deir al Balah, nel centro della Striscia di Gaza. L’iniziativa è stata finanziata da una fondazione benefica legata agli Emirati Arabi Uniti. Nonostante le tante incertezze e le continue violazioni israeliane, dopo l’entrata in vigore del cessate il fuoco a ottobre nel territorio palestinese è stato registrato un aumento consistente del numero di matrimoni. In molti casi si tratta di seconde nozze, dovute alla morte di un coniuge durante la guerra.🔗 Leggi su Internazionale.it

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