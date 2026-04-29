Vittorio Sgarbi non c’è più Se ne sono andati la sua anima la sua voglia di trasgredire sedurre vivere Parlano l' ex manager e i famigliari | le verità nascoste sulla depressione i soldi e la guerra tra le donne della sua vita

Vittorio Sgarbi è deceduto, lasciando dietro di sé un’immagine complessa fatta di passione, talento e momenti di sofferenza. Secondo le testimonianze di chi lo conosceva, la depressione ha avuto un ruolo importante nella sua vita, influenzando anche i rapporti con le persone a lui vicine. L’ex manager e i familiari hanno condiviso dettagli su questioni di natura economica e sulle tensioni legate alle donne che hanno fatto parte della sua vita.

Questo articolo su Vittorio Sgarbi è pubblicato sul numero 19 di Vanity Fair in edicola fino al 6 maggio 2026. La buccia è Vittorio Sgarbi, seduto smunto al banco degli imputati. La procura di Imperia ha da poco chiesto il rinvio a giudizio, per lui e per la compagna e sodale Sabrina Colle, per esportazione illecita di beni culturali. In data da definirsi, il famoso critico d’arte, nonché sindaco di Arpino (provincia di Frosinone) ed ex sottosegretario alla Cultura, 74 anni l’8 maggio, dovrà comparire davanti al Gip per difendersi dall’accusa di aver trasferito a Montecarlo il dipinto Concerto con bevitore, attribuito a Valentin de Boulogne, senza l’attestato di libera circolazione per l’estero.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - «Vittorio Sgarbi non c’è più. Se ne sono andati la sua anima, la sua voglia di trasgredire, sedurre, vivere». Parlano l'ex manager e i famigliari: le verità nascoste sulla depressione, i soldi e la guerra tra le donne della sua vita Notizie correlate Leggi anche: L’ex manager di Vittorio Sgarbi, Sauro Moretti: “È andata via la sua voglia di trasgredire, vivere” Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Vittorio Sgarbi non c’è più. Se ne sono andati la sua anima, la sua voglia di trasgredire, sedurre, vivere. Parlano l'ex manager e i famigliari: le verità nascoste sulla depressione, i soldi e la guerra tra le donne della sua vita; Chi è Sauro Moretti, ex manager di Vittorio Sgarbi; L'ex manager di Vittorio Sgarbi, Sauro Moretti: È andata via la sua voglia di trasgredire, vivere; Arpino, la minoranza alza la voce: Sgarbi non fa il sindaco. Vittorio Sgarbi: la drammatica analisi dell’ex manager sulla sua saluteL'ex manager di Vittorio Sgarbi allo scoperto. La drammatica verità sul critico d'arte e le sue reali condizioni di salute. newsmondo.it L’ex manager di Vittorio Sgarbi, Sauro Moretti: È andata via la sua voglia di trasgredire, vivereLe condizioni di salute di Vittorio Sgarbi sono ormai un’incognita. A parlarne è l’ex manager Sauro Moretti, che ha sottolineato come l’uomo da lui conosciuto non ci sia più e la figlia Evelina, che h ... fanpage.it Lucca: standing ovation per Sgarbi alla “prima” del libro inedito di Catarsini Ultimi giorni per la mostra a Palazzo Guinigi Viareggio (LU), 29.04.2026 Si è conclusa con una convinta standing ovation a Vittorio Sgarbi la presentazione, in prima nazionale, del libr - facebook.com facebook Era forte, di corpo e di carattere. Urlava, con il suo sapere incantava, non di rado offendeva. Oggi, il critico d’arte Vittorio Sgarbi è diventato silenzioso: la depressione l’ha inghiottito e lui non ringhia più. Al suo posto alzano la voce la compagna e la figlia, che s x.com