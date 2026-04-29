Vito Ferrante morto il fondatore di Afesopsit | Ha dato voce e dignità a tanti sofferenti psichici

È scomparso Vito Ferrante, fondatore e presidente dell'associazione che rappresenta i familiari e i sostenitori di persone con problemi psichici nella zona della Tuscia. Aveva 79 anni. Ferrante è ricordato per aver dato voce e dignità a molti soggetti affetti da sofferenze psichiche. La sua morte segna la perdita di una figura importante nel settore dell’assistenza e del supporto alle persone con disabilità mentali.

È morto Vito Ferrante. Fondatore e presidente dell'Afesopsit, l'associazione familiari e sostenitori sofferenti psichici della Tuscia, aveva 79 anni. Lutto nella Tuscia, che dice addio a uno dei suoi volti più impegnati e appassionati, esempio di dedizione e solidarietà. Una notizia che colpisce.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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