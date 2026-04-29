Visite guidate ai musei Giovanni Poleni ed Enrico Bernardi tutti gli appuntamenti a maggio 2026
A maggio 2026 sono previste diverse visite guidate ai musei dedicati a Giovanni Poleni ed Enrico Bernardi. Gli eventi si terranno durante il mese, con date e orari specifici che saranno comunicati prossimamente. Le visite offriranno l'opportunità di esplorare le collezioni e le esposizioni permanenti dei due musei, entrambi dedicati a figure di rilievo nel campo della scienza e dell’ingegneria.
. Di seguito i dettagli.Museo Giovanni PoleniDomenica 3 maggio 2026Ultima occasione per vedere la mostra "Modelli. Il sapere in tre dimensioni”Due visite guidate alla mostra: ore 15 Un'avventura nel.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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