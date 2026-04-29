Visite guidate ai musei Giovanni Poleni ed Enrico Bernardi tutti gli appuntamenti a maggio 2026

A maggio 2026 sono previste diverse visite guidate ai musei dedicati a Giovanni Poleni ed Enrico Bernardi. Gli eventi si terranno durante il mese, con date e orari specifici che saranno comunicati prossimamente. Le visite offriranno l'opportunità di esplorare le collezioni e le esposizioni permanenti dei due musei, entrambi dedicati a figure di rilievo nel campo della scienza e dell’ingegneria.