Visita al Palazzo della Ragione e ai suoi sotterranei

Sabato 9 maggio 2026, il Palazzo della Ragione riapre le sue porte dopo mesi di chiusura, offrendo un'occasione per visitare anche i sotterranei. La visita è organizzata in collaborazione con le guide-archeologhe di Arc.A., che accompagneranno i partecipanti attraverso gli spazi storici e gli ambienti nascosti sotto l'edificio. L’evento si inserisce in un programma di apertura straordinaria volto a valorizzare il patrimonio storico della città.

Sabato 9 Maggio 2026. Dopo vari mesi di chiusura, in collaborazione con le guide-archeologhe di Arc.A.Dia, visiteremo il Salone di Palazzo della Ragione ed i suoi bellissimi sotterranei di epoca romana con gli scavi archeologici in continua evoluzione. È una stupenda opportunità per visitare uno.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Au cœur du Moyen Âge : les secrets oubliés du Paris médiéval - Laissez-vous guider Stephane Bern MG

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