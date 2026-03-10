Rezzato | visita guidata a Villa Torreggiani e ai suoi bunker sotterranei

A Treponti di Rezzato, Villa Torreggiani apre le sue porte ai visitatori con una visita guidata che include anche i suoi bunker sotterranei. La villa storica, con origini medievali, si trova nel cuore della zona e rappresenta un esempio significativo di architettura antica. Durante l’evento, i partecipanti possono esplorare gli ambienti dell’edificio e le strutture sotterranee, scoprendo i dettagli di questa residenza storica.

Villa Torreggiani, a Treponti di Rezzato, è una dimora storica che affascina con le sue radici medievali e con il prestigio della sua lunga storia. Nata come Rocca di Treponti nel XV secolo, fu trasformata nel 1840 dal Regno Lombardo-Veneto in una residenza estiva per il Governatore, innalzata sulle antiche fondamenta e modellata secondo il gusto ottocentesco. Oggi la villa si presenta in tutta la sua maestosità, circondata da un elegante parco all’inglese che si affaccia sul Naviglio bresciano, offrendo scorci di rara suggestione e un’atmosfera senza tempo.Ma la vera sorpresa si cela nel sottosuolo. I sotterranei della villa, dimenticati per decenni, raccontano una pagina drammatica della nostra storia recente. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Articoli correlati

Visita a Palazzo Santo Stefano e i suoi sotterraneiZelig, le pagelle: la gratitudine di Geppi Cucciari, cara, ti amiamo! (10), la pioggia di orrendi cliché sulle persone trans (0) Sede storica della...