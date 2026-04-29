Vigilanza venatoria il Tribunale assolve le guardie del WWF | Avevano il diritto di elevare sanzioni

Il Tribunale ha assolto le guardie particolari giurate del WWF dall’accusa di aver svolto attività di vigilanza venatoria senza autorizzazione. La sentenza stabilisce che le guardie avevano il diritto di elevare sanzioni durante le operazioni di controllo. La decisione si basa sull’analisi delle prove presentate in aula e sulla normativa vigente che regolamenta le attività di vigilanza ambientale. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla legittimità delle azioni delle guardie sul territorio.

Le guardie particolari giurate del WWF non hanno svolto attività di vigilanza venatoria in maniera illecita. È quanto stabilito dal Tribunale di Perugia che ha pronunciato sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste nei confronti degli imputati per aver presuntamente svolto attività di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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