VIDEO | Tragedia Catanzaro come sta la piccola sopravvissuta | Condizioni cliniche soddisfacenti

A cinque giorni dalla tragedia di Catanzaro, le condizioni della bambina di sei anni, rimasta l’unica sopravvissuta, sono descritte come “soddisfacenti” dai medici. La piccola si trova in un centro specializzato e sta ricevendo le cure necessarie. La donna e i tre figli, tutti coinvolti nell’incidente, sono deceduti. La polizia prosegue nelle indagini per chiarire le cause di quanto accaduto.

Sono ritenute “soddisfacenti” le condizioni cliniche della bambina di sei anni unica sopravvissuta alla tragedia di Catanzaro, dove una donna si è gettata dalla finestra insieme ai suoi tre figli.La bimba era stata trasferita all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove si trova tuttora.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Tragedia Catanzaro: come sta l'unica bimba sopravvissuta, arrivata al GasliniVolo salvavita per trasportare all'ospedale Gaslini di Genova la bambina di 6 anni coinvolta nella tragedia avvenuta a Catanzaro, dove una donna si è... Tragedia di Catanzaro, la battaglia della piccola Maria Luce: come staUna notte che si trasforma in tragedia, un silenzio irreale che avvolge una città intera e una storia che lascia senza parole. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tragedia Catanzaro, bambina sopravvissuta al Gaslini; TG5: Tragedia a Catanzaro, grave bimba superstite Video; Ore 14 2025/26 - Tragedia Catanzaro, i vicini: Siamo sconvolti - 22/04/2026 - Video; Catanzaro senza parole: dopo la tragedia di mercoledì, poca voglia di parlare. Tragedia a Catanzaro: autopsia conferma la dinamica. Domani i funerali di Anna e dei suoi bambiniEsclusa la versione secondo cui la donna, avrebbe lanciato nel vuoto prima i figli per poi uccidersi. Domani l'ultimo saluto a Catanzaro ad Anna, Giuseppe e Nicola ... quicosenza.it Tragedia a Catanzaro, l’indagine della procura. Il disagio «grave e non sempre evidente»Il fascicolo è affidato alla pm Graziella Viscomi. Sul gesto volontario non ci sono dubbi, ma gli inquirenti proseguono il loro lavoro ... corrieredellacalabria.it Tragedia di Catanzaro, si riaccende la speranza: Maria Luce si è svegliata LEGGI QUI —-> https://www.zoom24.it/news/427252682246/tragedia-catanzaro-si-riaccende-speranza-maria-luce-svegliataet - facebook.com facebook