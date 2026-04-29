Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-04-2026 ore 19 | 40

Da romadailynews.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 19:40 del 29 aprile 2026, la rete di viabilità nella regione Lazio, in particolare nell’area di Roma, è stata aggiornata da Astral Infomobilità. La redazione ha comunicato le ultime informazioni sul traffico e sulla mobilità locale, offrendo dettagli sulla situazione attuale delle strade e sulle eventuali criticità presenti in quel momento.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in carreggiata interna Si procede a rilento per traffico intenso tra le uscite Pisana e Aurelia più avanti code a tratti tra la Cassia Veientana e la Salaria È tra la Nomentana e la Prenestina in esterna con Prati tra lucide Roma Fiumicino e diramazione Roma sud ci sposiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo l'incidente avvenuto al km 5 e 700 provoca ancora rallentamenti tra fiorentini e Portonaccio in direzione della tangenziale est mentre nel senso opposto code a tratti per traffico intenso...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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