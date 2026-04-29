Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-04-2026 ore 18 | 10

Nella giornata del 29 aprile 2026, alle ore 18:10, l'aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio è stato diffuso attraverso il servizio di Astral Infomobilità. La redazione ha fornito le ultime notizie riguardanti le condizioni del traffico e eventuali situazioni di rallentamento o chiusure lungo le principali arterie della regione.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il tratto Urbano della Roma Teramo risolto l'incidente avvenuto in precedenza traffico regolare all'altezza di Fiorentini in direzione del Raccordo Anulare ci spostiamo proprio sul Raccordo Anulare in carreggiata interna un incidente e provoca code a tratti tra via del Pescaccio e Boccea poi auto in coda per traffico intenso tra le uscite Trionfale Salaria è più avanti tra la Bufala o della Prenestina in esterna code a tratti tra il bivio per la Roma Fiumicino la diramazione Roma sud è proprio sulla diramazione.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-04-2026 ore 18:10 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-04-2026 ore 09:10Astral infomobilità di nuovo Ben trovati con le informazioni in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in apertura subito un... Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-04-2026 ore 10:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati con le informazioni in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in apertura subito un... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-04-2026 ore 18:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il tratto Urbano della ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Telegolfo-RTG emittente televisiva. . Regione Lazio, focus sugli investimenti Commissione su viabilità e infrastrutture Nuove risorse per il territorio #Lazio #Politica #Infrastrutture #Mobilità #Territorio - facebook.com facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com