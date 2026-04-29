Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-04-2026 ore 17 | 25

Da romadailynews.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 17:25 del 29 aprile 2026, Astral Infomobilità ha fornito aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La redazione ha diffuso le ultime notizie riguardanti le condizioni del traffico, con informazioni in tempo reale su eventuali incidenti, code o interventi in corso. L’obiettivo è mantenere gli automobilisti aggiornati e fornire indicazioni utili per la circolazione quotidiana.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio capiamo con un incidente sul tratto Urbano della Roma Teramo a causa di un tamponamento fra due auto code all'altezza di Fiorentini in direzione del Raccordo Anulare ci spostiamo proprio sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code a tratti per traffico intenso tra le uscite Trionfale e Salaria è più avanti tra la Bufalotta e la Prenestina in esterna si sta in coda tra il bivio per la Roma Fiumicino e la diramazione Roma sud è proprio sulla diramazione Roma sud e rallentamenti Torrenova raccordo anulare In quest'ultima.🔗 Leggi su Romadailynews.it

viabilit224 roma regione lazio del del 29 04 2026 ore 17 25
© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-04-2026 ore 17:25

Notizie correlate

Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 17:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la strada statale Pontina code per...

Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione nel complesso nella...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09 | 10.

viabilità roma regione viabilità roma regione lazioViabilità Roma Regione Lazio del del 29-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati con le informazioni in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in apertura subito un ... romadailynews.it

viabilità roma regione viabilità roma regione lazioRocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.