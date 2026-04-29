Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-04-2026 ore 17 | 25

Alle 17:25 del 29 aprile 2026, Astral Infomobilità ha fornito aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La redazione ha diffuso le ultime notizie riguardanti le condizioni del traffico, con informazioni in tempo reale su eventuali incidenti, code o interventi in corso. L’obiettivo è mantenere gli automobilisti aggiornati e fornire indicazioni utili per la circolazione quotidiana.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio capiamo con un incidente sul tratto Urbano della Roma Teramo a causa di un tamponamento fra due auto code all'altezza di Fiorentini in direzione del Raccordo Anulare ci spostiamo proprio sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code a tratti per traffico intenso tra le uscite Trionfale e Salaria è più avanti tra la Bufalotta e la Prenestina in esterna si sta in coda tra il bivio per la Roma Fiumicino e la diramazione Roma sud è proprio sulla diramazione Roma sud e rallentamenti Torrenova raccordo anulare In quest'ultima.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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