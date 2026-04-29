Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-04-2026 ore 13 | 25

Alle 13:25 del 29 aprile 2026, Astral infomobilità ha fornito un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. La redazione ha diffuso le ultime notizie riguardanti eventuali disagi o interventi in corso sulle strade, offrendo informazioni utili per chi si sposta nella regione. L'aggiornamento si inserisce in un servizio di comunicazione regolare rivolto agli automobilisti e ai pendolari.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Al momento la circolazione nel adesso nella norma sulle maggiori arterie della regione Lazio comprese le autostrade anche sulle carreggiate del grande raccordo anulare circolazione scorrevole ad eccezione Si procede a rilento sulla carreggiata interna all'altezza della galleria Appia poi in entrata verso il centro sulla via Salaria dall' aeroporto dell'Urbe si rallenta fino alla tangenziale è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala è a più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-04-2026 ore 13:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 13:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura del raccordo di... Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione nel complesso nella... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-04-2026 ore 16 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione nel complesso nella norma ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 13:25 - facebook.com facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com