Una recente inchiesta ha svelato come alcune pratiche di copiatura siano state adottate in modo sistematico, portando alla luce una strategia diffusa tra alcuni professionisti. L'indagine si concentra su modalità operative che si ripetono, con particolare attenzione a casi specifici di plagio e alle conseguenze legali che ne sono scaturite. Il focus è sulle implicazioni di queste azioni nel panorama giudiziario e sulla loro diffusione nel settore.

Roma, 29 aprile – Nel meraviglioso circo del progressismo de’ noantri, eravamo rimasti al dogma dell’accoglienza senza confini. Non sapevamo, però, che la libera circolazione riguardasse anche i paragrafi, i verbi e persino i traumi infantili. Protagonista del numero di magia è Simone Alliva – il bardo delle cause LGBTQ+, il fustigatore di costumi su X, l’uomo che scovava camicie nere ovunque, persino sotto le lenzuola – e che, per anni, ci ha deliziato con il racconto antropologico del “ gay di CasaPound “, una sorta di unicorno mitologico utile a spaventare i lettori di Repubblica. Ebbene, pare che il nostro – si fa per dire – castigatore di costumi abbia scoperto la pietra filosofale del giornalismo moderno: il tasto destro del mouse.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - “Vertigini” da copia-incolla: Alliva e il “metodo americano” smascherato dalla Lucarelli

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