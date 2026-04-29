Venturini | La protezione dei veneziani non si fa con le passeggiate della sinistra

Il candidato sindaco del centrosinistra ha annunciato che un ex dirigente della polizia visiterà Mestre il 5 maggio. Nel frattempo, il suo principale avversario nel confronto elettorale ha commentato le proposte del candidato dem, legate alla sicurezza. Venturini ha espresso una posizione critica rispetto alle iniziative di Martella, sottolineando che le soluzioni per la tutela dei veneziani non si risolvono con semplici passeggiate o iniziative di carattere più simbolico.

Il candidato sindaco del centrosinistra, Andrea Martella, annuncia la visita a Mestre dell'ex capo della polizia, Franco Gabrielli (sarà in città il 5 maggio), il suo principale avversario nella corsa a Ca' Farsetti, Simone Venturini, critica il programma del senatore dem sul fronte della.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Sicurezza, contro le "passeggiate" di Forza Nuova Sinistra Italiana invoca il prefettoSinistra Italiana in allarme dopo l'ultima iniziativa di Forza Nuova, che ha organizzato una “passeggiata della sicurezza” nelle strade di Porta... Leggi anche: 25 aprile anti-Meloni, la sinistra si prepara con la balla dei tagli ai luoghi della memoria Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: AMBIENTE | Venturini: Via alla pulizia straordinaria dei fiumi per la sicurezza del territorio; Saggio dimostrativo dei Vigili del Fuoco; Veneto, nuovo bando rottamazione veicoli da 5 milioni di euro; A Venezia, sette candidati in gara per il dopo Brugnaro. Il racconto di Sandro Venturini, oggi consigliere comunale a Gemona. «Quell’acqua era vita. Intorno a noi le voci dei soccorritori aumentavano, un medico cercava di capire come stessimo» - facebook.com facebook