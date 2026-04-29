Vangelo del 29 aprile 2026 | Il ristoro promesso ai piccoli e agli umili

Il passo del Vangelo del 29 aprile 2026 evidenzia come Gesù ringrazi il Padre per aver rivelato i misteri del Regno ai semplici, lasciando intendere un atteggiamento di umiltà e apertura. Viene sottolineata l’importanza di affidare i propri pesi e di coltivare la mitezza, caratteristiche che, secondo il testo, portano guarigione e sollievo. Il brano invita a riflettere sulla relazione tra cuore umile e comprensione spirituale.

Gesù rende lode al Padre perché rivela i misteri del Regno ai semplici: un invito a consegnare i pesi del nostro cuore e a imparare la mitezza che guarisce la vita. In questo 29 aprile, meditiamo uno degli inviti più dolci e consolanti di tutto il Vangelo. Gesù si rivolge a chi si sente stanco, a chi porta pesi invisibili nel cuore e a chi cerca una verità che non si trova nei libri, ma nell’umiltà. Lasciamoci raggiungere da questa promessa di ristoro, riscoprendo la bellezza di farci “piccoli” davanti alla grandezza dell’amore del Padre, seguendo l’esempio luminoso dei santi che hanno reso il Vangelo la loro unica bussola. In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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