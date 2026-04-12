Il Vangelo del 12 aprile 2026, giornata che coincide con la Seconda domenica di Pasqua o della Divina Misericordia, invita a riflettere sul racconto di Tommaso e il suo dubbio riguardo alla Resurrezione. Questa narrazione, letta durante le celebrazioni di questa data, viene commentata da don Luigi Maria Epicoco, offrendo una chiave di lettura sulla fede e sui momenti di incertezza che attraversano i credenti.

Meditiamo il Vangelo di questa Seconda domenica di Pasqua o della Divina Misericordia, 12 aprile 2026, iniziando la giornata con una riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. La paura può bloccare le porte, ma non può di certo impedire la presenza. Il Risorto fa il suo ingresso, portando pace ai suoi apostoli e affidando loro una missione di vita. Tommaso rappresenta il dubbio umano, ma anche il come può essere superato. La fede vera sorge quando pur non vedendo, si sceglie di credere, bypassando i timori. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!».🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 12 aprile 2026: il dubbio di Tommaso

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VANGELO DEL GIORNO 12 Aprile 2026 Tommaso: e se il dubbio fosse la strada verso una fede più vera