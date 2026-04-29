Il vicepresidente ha inviato una diffida nei confronti di Hegseth e del Mossad, concentrandosi sulle trattative legate al nucleare. Secondo fonti, ha espresso insoddisfazione nei confronti del capo del Pentagono e avrebbe anche respinto un piano degli 007 israeliani che prevedeva l'uso dei curdi contro Teheran. La questione si concentra principalmente sulle strategie e sulle comunicazioni riguardanti le questioni nucleari nella regione.

Il vicepresidente, insoddisfatto del capo del Pentagono, avrebbe inoltre snobbato un piano degli 007 israeliani per usare i curdi contro Teheran. Trump attacca Merz: «Per la Germania è giusto che l’Iran abbia l’atomica». La guerra in Iran continua a creare tensioni nell’amministrazione Trump. Secondo The Atlantic, JD Vance avrebbe sottoposto al presidente americano dei dubbi sui briefing del Pentagono relativi all’andamento del conflitto. Il numero due della Casa Bianca avrebbe inoltre espresso preoccupazioni sullo stato degli arsenali missilistici statunitensi. Se confermata, questa notizia certificherebbe una crescente fibrillazione tra il vicepresidente e Pete Hegseth.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Vance diffida Hegseth e il Mossad. Sulle trattative il nodo del nucleare

Notizie correlate

Un incubo incombe sulle trattative: il sì al nucleare per liberare HormuzPer risolvere un problema che prima non c’era (il transito da Hormuz), si rischia di aggravarne un altro che andava risolto (il nucleare iraniano): è...

Spia morta sul Lago Maggiore, il Mossad: "Agente "M" in missione contro il nucleare iraniano"“M” era un operativo del Mossad, ed è morto sul Lago Maggiore mentre era in missione.

Contenuti utili per approfondire

La guerra va male e Vance attacca Hegseth: così il cerchio magico di Trump va in pezziIl vicepresidente in diverse riunioni ha sollevato il dubbio che il ministro della Guerra non dica la verità sull’andamento sull’Iran. Si fa strada il timore di un conflitto congelato: per la Casa B ... editorialedomani.it

USA, Vance preoccupato per la gestione del Pentagono sulla guerra in Iran: tensioni smentite da HegsethIl vice presidente degli Stati Uniti JD Vance avrebbe espresso, in via riservata, forti perplessità sulla gestione del Pentagono guidato da Pete Hegseth, in ... laprimapagina.it