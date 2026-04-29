Val Grande l' anima selvaggia in un libro | incontro con Dino Perrotta a Malesco

A Malesco si è tenuto un incontro con l'autore di un libro dedicato alla Val Grande, un'area nota per la sua natura incontaminata. Durante l'evento, si è parlato del progetto editoriale e delle immagini che accompagnano il testo, che mira a descrivere le caratteristiche più autentiche della zona. La presentazione ha attirato un pubblico interessato a conoscere più da vicino questa regione, spesso definita come un territorio selvaggio.

La Val Grande si svela attraverso le pagine di un libro che prova a raccontarne l'anima più selvaggia. Sabato 2 maggio, alle 17,30, il Museo archeologico della pietra ollare di Malesco ospita la presentazione del libro "Val Grande - Il viaggio oltre la meta", ultima opera di Dino Perrotta.Un.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Colleferro. Progetto “Incontro con l’autore”. Grande entusiasmo degli studenti per la presentazione del libro di Stefano Conti “L’Equazione Perfetta” al Teatro Vittorio VenetoCronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Venerdì 30 Gennaio al Teatro Vittorio Veneto di Colleferro si è tenuto l’evento, ormai... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Emozioni a Le Valli in Vetrina: la mostra Parole e Immagini sarà visitabile a Ceres dal 30 aprile al 3 maggio; The Blood of Dawnwalker, il prossimo grande GdR action dai creatori di The Witcher 3; Umbria Raid Experience 2026. MAGGIO ALL’OASI NATURALISTICA VAL GRANDE bit.ly/OasiNaturalisticaValGrandeBibione Vivi l’esplosione della primavera con un mese ricco di avventure tra natura e relax: Pagaiate in Val Grande: escursioni guidate in canoa tra i canali Tour in E- - facebook.com facebook