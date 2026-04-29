Debora Bragetti è stata vista con due valigie nell’abitazione di Alessio Pili Stella. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, considerando la presenza delle valigie e il contesto dell’incontro. La notizia si diffonde in rete, ma al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte dei protagonisti. La vicenda riguarda un possibile trasloco o visita, senza ulteriori dettagli disponibili.

? Cosa sapere Debora Bragetti è stata avvistata con due valigie nell'abitazione di Alessio Pili Stella.. Il trasloco suggerisce la convivenza tra i due protagonisti del Trono Over.. Debora Bragetti è stata vista varcare il portone dell’abitazione di Alessio Pili Stella trascinando due valigie di grandi dimensioni, un dettaglio che scuote gli equilibri della conclusione di questa edizione di Uomini e Donne. Il cortile del palazzo del cavaliere del Trono over è diventato improvvisamente il centro di un racconto molto più concreto rispetto ai soliti scambi di battute in studio. Secondo una segnalazione arrivata proprio nelle ultime ore, un testimone oculare ha notato la donna entrare nella residenza del protagonista televisivo con bagagli ingombranti, suggerendo un movimento decisamente meno passeggero di quanto si potesse immaginare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Uomini e Donne: Debora Bragetti e il trasloco shock da Alessio Pili

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