Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 29 aprile 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Oggi, mercoledì 29 aprile 2026, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. La trasmissione, che prevede le sezioni del Trono Over e del Trono Classico, sarà disponibile anche in streaming. Sono previsti interventi e confronti tra i protagonisti del programma, con aggiornamenti sulle dinamiche delle varie dame e cavalieri. La puntata sarà seguita anche tramite video pubblicati online.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 29 aprile 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Cinzia e Marco raccontano l’evolversi della loro conoscenza. Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riparte dal trono Over. Alessio contro Rosanna ed Elena contro Massimo. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 29 aprile 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv. ore 14:45 – La puntata inizia con Giada che si confronta con Massimo. “ Tu mi hai chiesto l’esclusiva, io te l’ho data.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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