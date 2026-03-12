Famiglia di orsi a Civitella Messer Raimondo | le raccomandazioni del sindaco

Da circa una settimana, in alcune frazioni del comune di Civitella Messer Raimondo, nella valle del Sangro-Aventino, è stata segnalata la presenza di un nucleo familiare di orso bruno marsicano, composto da una madre e due cuccioli. La notizia è stata comunicata dalle autorità locali, che hanno diffuso alcune raccomandazioni per la popolazione. La situazione riguarda specificamente alcune aree del territorio comunale.

Madre e due cuccioli di orso bruno marsicano sono stati segnalati vicino alle abitazioni in alcune frazioni del paese del Sangro-Aventino, dove risultato razzie ai danni di pollai, stalle e arnie La presenza di un nucleo familiare di orso bruno marsicano, mamma e due cuccioli, è stata segnalata da circa una settimana in alcune frazioni del comune di Civitella Messer Raimondo, nella valle del Sangro-Aventino. A renderlo noto alla cittadinanza è il sindaco Danilo D'Orazio, il quale conferma che dovrebbe trattarsi dell'orsa Bambina con la sua prole. “Sono stati riscontrati episodi di predazione a danno di pollai, stalle e arnie – riferisce il primo cittadino in una nota diffusa sui social – oltre a una presenza costante degli esemplari in prossimità di alcune abitazioni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Articoli correlati Inaugurato il nuovo ufficio postale a Civitella Messer Raimondo con i nuovi servizi Polis [FOTO]È stato inaugurato nella mattinata di venerdì 6 febbraio il nuovo ufficio postale di Civitella Messer Raimondo. Posizioni economiche ATA, le ultime raccomandazioni: cosa aspettarsi il giorno della prova e subito dopo. Il punto a cura di Pasquale Raimondo (UIL)Nel Question Time condotto da Andrea Carlino, Pasquale Raimondo della UIL Scuola ha fatto il punto sul test per le posizioni economiche ATA,... Aggiornamenti e notizie su Famiglia di orsi a Civitella Messer... Discussioni sull' argomento Uno di famiglia, in un’eroica famiglia di allevatori della Valchiusella; Chi governa davvero gli spazi della cultura a Bologna?; Dove mangiare a Bologna e dintorni: ecco 13 ristoranti tutti da scoprire; Gran Bretagna, gli orsi bruni tornano a giocare dopo il letargo. I tre bimbi della famiglia nel bosco stanno meglio adesso rispetto a quattro mesi fa Mi sembra molto difficile da sostenere. Come ho detto ieri a “Ore 14” da Milo Infante, il mio obiettivo è riunire questa famiglia. - facebook.com facebook Famiglia nel bosco, il Garante: 'Verifiche sul bimbo che si rifiuta di mangiare'. Marina Terragni arrivata alla casa famiglia di Vasto #ANSA x.com