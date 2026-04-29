L’appuntamento serale con la soap di Rai 3 torna il 30 aprile 2026, portando avanti una narrazione che coinvolge i personaggi principali. In questa puntata, Alberto compie un gesto impulsivo nei confronti di Anna. La serie, in onda dal 1996, rimane uno degli intrattenimenti più seguiti sulla rete, con una trama che si sviluppa quotidianamente.

Torna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di giovedì 30 aprile 2026. Nella puntata precedente del 29 aprile 2026. Mercoledì 29 aprile abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Dopo che la banda ha messo nel mirino Palazzo Palladini, Eduardo affronta un momento di profonda crisi, mentre l’ispettore Grillo è sempre più determinato a incastrarlo.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni del 30 aprile 2026: colpo di testa di Alberto per Anna

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