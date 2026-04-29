Un impero miliardario a trazione romagnola | la filiera delle barche fa rotta verso il futuro

L’Emilia-Romagna si distingue come uno dei principali centri produttivi nel settore nautico da diporto in Italia, con un forte sviluppo della filiera delle barche. Nel 2024, il settore ha mantenuto il ruolo di primo esportatore mondiale di unità da diporto a motore. La regione contribuisce in modo rilevante alla crescita di questa industria, che vede un’attenzione crescente sia sul mercato nazionale sia su quello internazionale.

L’Emilia-Romagna rappresenta uno dei principali poli produttivi dell’industria nautica da diporto del Paese, contribuendo in maniera significativa alla crescita e all’innovazione di un settore che in Italia, nel 2024, si è confermato come primo esportatore mondiale di unità da diporto a motore.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Dalla tradizione artigiana a un business miliardario: quanto vale l'impero della nautica romagnolaDalla vetroresina ai superyacht di lusso, la Romagna ha costruito una filiera industriale tra le più competitive al mondo. Capitale cultura 2028, Ancona fa un figurone: un dossier tra mare e rotta verso il futuroAncona, 26 febbraio 2026 – E’ proprio vero che gli esami non finiscono mai, come diceva il grande Eduardo De Filippo. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Come la francese Mistral ha costruito un impero dell'IA da 14 miliardi di dollari, senza essere americana; La divisione di trading privata del magnate cinese delle criptovalute Li Lin si appresta a entrare in una società patrimoniale quotata a Hong Kong; Il miliardario indiano che vuole salvare gli ippopotami di Pablo Escobar; È morto il miliardario egiziano Mohamed al Fayed. William Wrigley Jr. ha dimostrato che ascoltare il cliente è il segreto supremo per costruire un impero commerciale miliardario. Nel 1891 a Chicago, Wrigley vendeva sapone e offriva lievito in polvere come omaggio gratuito per attirare nuovi acquirenti. Notò su - facebook.com facebook