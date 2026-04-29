Un defibrillatore nei pressi della villetta San Francesco | il dono alla comunità

Recentemente, il Comune di Galatina ha ricevuto in dono un defibrillatore, collocato nei pressi della villetta San Francesco. L’iniziativa è stata promossa dall’associazione Tony Manco, un ente benefico dedicato alla memoria di un giovane deceduto in un incidente stradale nel giugno del 2004. La donazione mira a incrementare le attrezzature di emergenza disponibili in città.

GALATINA – Un dono per la comunità cittadina: nei giorni scorsi, il Comune di Galatina ha ricevuto in donazione un nuovo defibrillatore da parte dell’associazione Tony Manco, ente benefico nato in memoria del giovane che il 5 giugno 2004 ha perso la vita in un incidente stradale.Il dispositivo è.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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