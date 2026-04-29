Udine addio al degrado | via Cividale diventa polo della sicurezza

A Udine, i lavori di demolizione dell’ex caserma Cavarzerani in via Cividale sono programmati per il mese di maggio. La rimozione degli edifici è parte di un progetto per migliorare la sicurezza e riqualificare l’area. La strada è attualmente chiusa al traffico e l’intervento coinvolge diverse squadre di operai e mezzi specializzati. La fine dei lavori è prevista entro l’estate, con l’obiettivo di restituire la via a un utilizzo più sicuro e funzionale.

? Cosa sapere Udine, demolizioni ex caserma Cavarzerani in via Cividale previste per maggio prossimo.. Il progetto da 93 milioni di euro creerà un polo per 400 forze dell'ordine.. Le demolizioni nell’area dell’ex caserma Cavarzerani di via Cividale inizieranno nelle prossime settimane, segnando l’avvio operativo per la trasformazione del complesso di Udine Est nella nuova cittadella della sicurezza. La decisione è stata confermata dalla giunta comunale durante un sopralluogo effettuato ieri nel quartiere di Laipacco e San Gottardo, nell’ambito di un programma di incontri tra l’Amministrazione e la cittadinanza locale. Il progetto coinvolge un’estensione di circa 151 mila metri quadrati situata nel cuore del quartiere, una proprietà del demanio militare che dal 2001 non svolge più le funzioni militari originarie.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Udine, addio al degrado: via Cividale diventa polo della sicurezza Notizie correlate Elezioni comunali 2026 a Cividale del Friuli: la lista "Forza Cividale con i civici per Cividale"Gli aspiranti consiglieri della lista “Forza Cividale con i civici per Cividale” a sostegno del candidato sindaco Attilio VugaROBERTO NOVELLInato il... Udine dice addio ai registri cartacei: dopo oltre 155 anni lo Stato civile diventa digitaleDopo oltre 155 anni di registri compilati su carta, anche lo Stato civile del Comune di Udine entra nell’era digitale.