Ubriaco dà in escandescenze alla Casa di comunità ‘Gino Strada’ di Empoli

Nella serata di ieri, un uomo in stato di alterazione alcolica ha avuto una crisi di nervi presso la Casa di comunità ‘Gino Strada’ di Empoli. L’episodio ha coinvolto un singolo individuo e non ha causato danni o feriti tra i presenti. Tuttavia, ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza della struttura, frequentata da numerosi cittadini. La situazione è stata gestita senza ulteriori complicazioni o interventi di emergenza.

EMPOLI – “Un episodio grave, per fortuna senza conseguenze per le persone, ma che alimenta la preoccupazione per le condizioni di sicurezza di una struttura frequentata da tanti cittadini”. Così l’assessora regionale alla sanità Monia Monni interviene in merito a quanto accaduto alla Casa di comunità Gino Strada di Empoli, dove un uomo in stato di ebbrezza alcoolica avrebbe dato in escandescenze all’interno della struttura, provocando momenti di forte tensione tra il personale. “Alle operatrici e agli operatori coinvolti – prosegue – la mia piena solidarietà e vicinanza. Ma accanto a questo occorre anche identificare gli strumenti per rafforzare le misure di sicurezza a tutela loro e delle persone che utilizzano il servizio e dare quindi una risposta concreta ”.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Ubriaco dà in escandescenze alla Casa di comunità ‘Gino Strada’ di Empoli Notizie correlate Paziente dà in escandescenze e danneggia alcuni arredi alla psichiatria di EmpoliPer riportare la calma è stato chiesto anche l’intervento delle forze dell’ordine. Empoli, panico in ospedale: paziente dà in escandescenze e distrugge mobili. Sanitari si rifugiano in una stanzaEMPOLI (FIRENZE) – Momenti di paura nel reparto psichiatrico di diagnosi e cura (Ufc Sma) dell’ospedale San Giuseppe di Empoli (Firenze) dove nella... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ubriaco, ferisce tre carabinieri in piazza Garibaldi (VIDEO); Como, ubriaco rompe una bottiglia al supermercato e dà in escandescenze: denunciato 22enne; Como, panico all’ospedale Valduce: 33enne ferisce il vigilante con un taglierino, arrestato. Ubriaco, ferisce tre carabinieri in piazza Garibaldi (VIDEO)Un giovane ubriaco dà in escandescenze, poi aggredisce I carabinieri intervenuti per sedare la situazione e ne ferisce tre. È successo nella serata di ieri, sabato 25 aprile, intorno alle 21:30 in pia ... triesteprima.it 17enne si presenta ubriaco a scuola e dà in escandescenza al pronto soccorsoE’ accusato di danneggiamento dai Carabinieri della stazione di Castelnovo ne’ Monti il giovane 17enne in escandescenza all’interno del pronto soccorso ... redacon.it Nelle Dolomiti di Brenta, gli orsi bruni si sentono a casa. Il film "Im Bann der Bären", presentato al FilmFestival della montagna di Trento, segue Horst Eberhöfer, ex bracconiere diventato fotografo naturalista, che ha documentato questi animali per anni. Il risult - facebook.com facebook Il pubblico ha deciso che a dover abbandonare definitivamente la Casa di #GFVIP è... Paola! x.com